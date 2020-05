Efteling

Efteling onthult openingsdatum van nieuwe achtbaan Max & Moritz

Nu de Efteling eindelijk weer toegankelijk is, komt ook de openingsdatum van de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz in zicht. De dubbele rollercoaster wordt op zaterdag 20 juni geopend voor publiek. Dat heeft de Efteling zojuist bekendgemaakt. Abonnementhouders krijgen de kans om de attractie eerder uit te proberen.



Voor hen vinden tussen donderdag 4 juni en vrijdag 19 juni 'sneak previews' plaats, buiten de reguliere openingstijden van het park. Abonnees kunnen zich daar vanaf dinsdag 2 juni gratis voor aanmelden. Ze ontvangen daar een mail over.





Max & Moritz is een dubbele powered coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides. De treinen - met muziek aan boord - worden elektrisch aangedreven, waardoor er nauwelijks hoogteverschil nodig is. Beide banen zijn dan ook slechts zes meter hoog. Er is bewust gekozen voor een baan voor jonge kinderen: de topsnelheid blijft steken op slechts 36 kilometer per uur.



Gesloopt

Op de plek van Max & Moritz was tot afgelopen najaar de Bob te vinden, goed voor een topsnelheid van 60 kilometer per uur. De oude bobsleebaan is gesloopt, maar een groot deel van het stationsgebouw bleef overeind staan. Het totale bouwproject kostte zo'n 15 miljoen euro.



Het verhaal achter Max & Moritz is gebaseerd op een Duitse vertelling uit 1865, over twee brutale broers die hun dorp onveilig maken. In de Efteling worden de kwajongens door hun moeder Frau Schmetterling opgesloten in haar klokkenwerkplaats. Daar bouwen ze met behulp van losse onderdelen twee zeepkisten, waarmee ze kunnen ontsnappen. De treinen maken steeds twee rondjes achter elkaar, in tegenovergestelde richting.



Vertraging

Eigenlijk was het de bedoeling om Max & Moritz vorige maand al te openen. Door het coronavirus was dat niet mogelijk. De bouw heeft lichte vertraging opgelopen, vertelde Efteling-directeur Fons Jurgens eerder.

