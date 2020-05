Efteling

Efteling organiseert exclusieve avonden voor abonnementhouders

De Efteling komt abonnementhouders tegemoet. In juni vinden op acht dagen exclusieve avondopenstellingen voor abonnees plaats. Zij kunnen het park op elke vrijdag en zaterdag bezoeken tussen 19.00 en 23.00 uur. Vanaf woensdagochtend 27 mei is het mogelijk om voor deze periode een online reservering te plaatsen.



"Iedere avond kunnen we hierdoor enkele duizenden abonnementhouders ontvangen", laat de Efteling weten. Men slaat twee vliegen in één klap: door abonnementhouders naar de avonden te lokken, ontstaat overdag meer plek voor reguliere dagbezoekers met een los entreebewijs. Abonnees kunnen maximaal één actieve reservering tegelijk hebben.





ZIE OOK: Efteling gaat 's zomers werken met twee tijdvakken: toegang tot 18.00 uur óf vanaf 19.00 uur



De avonden in juni zijn echt alleen bedoeld voor abonnementhouders, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Verblijfsgasten zijn in principe niet welkom, tenzij ze een abonnement hebben. Ze moeten dan wel zelf een reservering zien te bemachtigen.



Avondtickets

Van vrijdag 3 juli tot en met zondag 30 augustus zal de Efteling dagelijks geopend zijn van 09.00 tot 18.00 en van 19.00 tot 23.00 uur. Avondtickets gaan 25 euro kosten. Voor een dagkaartje wordt 41 euro gevraagd.



Gasten van het Efteling Hotel en de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land, die normaal gesproken onbeperkt toegang krijgen tot het attractiepark, mogen straks alleen tot 18.00 uur naar binnen. Als ze 's avonds ook naar het park willen, moeten ze bijbetalen.

ZIE OOK: Drie Efteling-attracties gesloten vanwege coronamaatregelen