Madurodam

Madurodam nodigt dj's uit: 'Meegenieten vanuit je huiskamer'

Madurodam laat dit voorjaar dj's optreden in het park. Het Haagse themapark wil naar eigen zeggen een eerbetoon brengen aan de Nederlandse dancewereld, nu het bezoeken van grote festivals en evenementen nog niet kan. De dj-sets zijn dan ook enkel te volgen via internet.



Madurodam zegt trots te zijn op het succes van Nederlandse dj's. "Want hoe klein Nederland ook is, als het gaat om dj-prestaties dan loopt ons land ver vooruit", zegt een woordvoerster. Vanavond beet dj Joost Seilberger - beter bekend als Billy The Kit - het spits af in samenwerking met radiostation SLAM!.





Een video van dat optreden staat inmiddels op YouTube. Op de achtergrond is The Flying Dutchman zichtbaar, de nieuwe attractie van Madurodam. De 'flight experience' moet deze zomer opengaan.



Feestneger

De komende weken volgen dj-sets van onder andere The Boy Next Door, De Feestneger, Blasterjaxx en Frontliner. "Dankzij de livestreams kun je meegenieten vanuit je huiskamer", aldus Madurodam. "Voor de overige zomermaanden wordt nog gekeken naar een invulling van het programma."

