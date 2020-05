Europa-Park

Europa-Park: ereplaats voor poppen die brand overleefden

Bij de grote brand in Europa-Park, nu twee jaar geleden, ging de attractie Piraten in Batavia vlammen op. Toch zijn niet álle onderdelen uit de beroemde darkride verloren gegaan. Enkele piratenfiguren wisten de vuurzee te overleven. Zij krijgen een ereplaats in de nieuwe versie van de attractie, die dit jaar opengaat.



Piraten in Batavia wordt op dit moment opnieuw opgebouwd, met aangepaste scènes, nieuwe speciale effecten en een andere verhaallijn. Voor zeven poppen die gered konden worden, regelt Europa-Park een speciaal vlot.





"Deze zeven piraten zijn ontsnapt aan de brand in 2018", meldt het Duitse pretpark op social media. "Ze keren deze zomer terug in de nieuwe Piraten in Batavia en vormen daar de bemanning van de 'Boot der Overlevenden'." Het is de bedoeling om de attractie eind juli te openen.





















