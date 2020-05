Bellewaerde

Video: Belgisch pretpark Bellewaerde test nieuwe achtbaan

De nieuwe rollercoaster van het Belgische attractiepark Bellewaerde wordt getest. Dat is te zien in een YouTube-video. Een drone heeft het ritverloop van de familieachtbaan Wakala op spectaculaire wijze in beeld gebracht. Ook komen voor het eerst onride-beelden voorbij.



Wakala, gelegen in het Canadese themagebied van Bellewaerde, is 21 meter hoog en 660 meter lang. Treinen halen een topsnelheid van 50 kilometer per uur. De achtbaan werd gebouwd door de Duitse fabrikant Gerstlauer. Bijzonder is dat het circuit van de coaster niet helemaal rond is: de rit eindigt met een achterwaartse helling en een wissel richting het station.





Bellewaerde had begin april weer open moeten gaan, maar door het coronavirus is het pretpark in Ieper nog steeds dicht. De directie hoopt zo snel mogelijk weer bezoekers te kunnen verwelkomen. Het park hoort bij de Franse groep Compagnie des Alpes, net als bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix.

