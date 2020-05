Avonturenpark Hellendoorn

Video: Avonturenpark Hellendoorn presenteert vernieuwde attractie Jungle Expedition

Eén van de oudste attracties in Avonturenpark Hellendoorn is vernieuwd. Waterbaan Jungle Monster kreeg een andere naam en een nieuw thema. Voortaan wordt de boottocht Jungle Expedition genoemd. De attractie is voorzien van nieuwe scènes en effecten.



Zo zijn de boten uitgerust met audioapparatuur, waarmee de nieuwe verhaallijn verteld wordt. Bezoekers kunnen tijdens het varen luisteren naar logboekopnames van ontdekkingsreiziger Roger Hellendoorn en zijn papegaai Geelsnavel, die op zoek gaan naar een schat. Na een tocht door de jungle komen bezoekers terecht in een duistere grot met een Maya-tempel.





De vogel werd gebaseerd op Kapitein Geelsnavel, de oude mascotte van Avonturenpark Hellendoorn. Jungle Expedition opende 41 jaar geleden, toen nog onder de naam Junglevaart. De renovatie begon vorig jaar al. Het pretpark is vanaf vandaag weer geopend voor bezoekers, na een wekenlange sluiting vanwege het coronavirus.













