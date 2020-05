Avonturenpark Hellendoorn

Coronacrisis: deze maatregelen neemt Avonturenpark Hellendoorn

Er waren wat aanpassingen voor nodig, maar Avonturenpark Hellendoorn is sinds donderdag weer geopend. Bij alle attracties zijn wijzigingen doorgevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het pretpark in Overijssel denkt op die manier helemaal klaar te zijn voor het zomerseizoen.



De opening op donderdag was slechts één dag eerder aangekondigd. Daardoor bleef het extreem rustig, ondanks het goede weer en Hemelvaartsdag. Enkele tientallen bezoekers hadden het volledige park voor zichzelf.





Op de parkeerplaats worden met behulp van een aangeefstok flyers uitgedeeld. Daarop staan de regels en richtlijnen voor een bezoek in coronatijd. Medewerkers vragen iedereen om in hun auto te blijven zitten tot de start van hun tijdslot. Bij de ingang van het park is met behulp van houten balken een wachtrij aangelegd.



Gesplitst

Dankzij een houten hek wordt de bezoekersstroom na binnenkomst onmiddellijk in tweeën gesplitst. De ene helft gaat naar links, richting wildwaterbaan Sungai Kalimantan, de andere helft gaat naar rechts, richting schommelschip Het Galjoen. Op smalle paden wordt gebruikgemaakt van eenrichtingsverkeer.



Veel attracties zijn voorzien van doorzichtige schotten, zodat personeelsleden beschermd worden. Als ze in direct contact moeten komen met bezoekers, zoals bij het controleren van beugels, dragen ze gezichtsbescherming. In sommige wachtrijen worden bouwhekken gebruikt, zoals bij achtbaan Donderstenen, zweefmolen Piraat Enterhaak en achtbaan Tornado.



Wasstraten

Bezoekers kunnen hun handen wassen bij opvallende 'wasstraten' op verschillende plekken in het park. De wachtrijen bij de toiletten worden gereguleerd door medewerkers. Terrassen zijn tot 1 juni afgesloten. Speeltoestellen mogen alleen nog gebruikt worden door kinderen tot en met 12 jaar.





































































































