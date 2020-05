Europa-Park

Europa-Park verkoopt mondmaskers met mascottes en achtbanen

Europa-Park brengt eigen mondmaskers op de markt. In de webshop van het Duitse attractiepark worden nu 'maskersjaals' verkocht. Er zijn drie verschillende uitvoeringen, met lanceerachtbaan Blue Fire, mascotte Ed Euromaus en zijn vriendin Edda Euromausi.



Ze kosten 9,95 euro per stuk. De varianten met de Europa-Park-muizen zijn zo ontworpen dat het lijkt alsof de drager zelf een muizengezicht heeft, met een grote zwarte neus en een opengesperde mond met tandjes. Van de maskers met de mascottes bestaan ook kindermaten.





De maskers zijn straks ook verkrijgbaar in het park zelf. Europa-Park gaat aanstaande vrijdag weer open. Vanwege het coronavirus wordt het dragen van een kapje over mond en neus verplicht in alle overdekte ruimtes, alle soorten wachtrijen en tijdens het gebruik van de attracties. Dat geldt voor alle bezoekers van 7 jaar en ouder. In de attracties zijn reguliere sjaals uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.



Pools

Eerder presenteerde het Poolse pretpark Energylandia al eigen mondkapjes. Ook daar wordt het gebruik van mond- en neusbescherming noodzakelijk.









