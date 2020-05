Efteling

Drie Efteling-attracties gesloten vanwege coronamaatregelen

Enkele attracties in de Efteling kunnen de komende tijd niet open vanwege het coronavirus. Op veel plekken zijn aanpassingen verricht om aan alle coronaregels te kunnen voldoen, zoals het plaatsen van doorzichtige schotten. Bij drie attracties was dat niet mogelijk, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.



Het gaat om bootjesmolen Polka Marina, het Avonturen Doolhof en de boottocht bij De Zes Zwanen in het Sprookjesbos. "Het bewaren van anderhalve meter afstand lukt daar niet", aldus de voorlichter. Daarom zijn die attracties tot nader order dicht. De sluitingen worden op dit moment nog niet vermeld op de website van de Efteling.





Alle andere attracties zijn normaliter gewoon operationeel. Veiligheidsbeugels worden in principe alleen visueel gecontroleerd, zonder fysiek contact. In noodgevallen kunnen medewerkers gebruikmaken van een speciale haak, zodat ze wel genoeg afstand bewaren. In het uitzonderlijke geval van een ontruiming dragen personeelsleden mondkapjes.









