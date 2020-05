Mondo Verde

Limburgs themapark stelt opening van nieuwe attractie jaar uit

Het Limburgse themapark Mondo Verde moet de opening van een nieuwe attractie een jaar uitstellen in verband met het coronavirus. Eigenlijk zou deze zomer een grote waterspeelplaats met glijbanen in gebruik genomen worden. Omdat nog niet alle materialen binnen zijn, wordt de opening uitgesteld naar 2021.



Dat bevestigt eigenaar Bert van der Honing aan Looopings. Een nieuwe zweefmolen met de naam Wave Swinger is al wel af, vertelt hij. Die attractie, geleverd door de Italiaanse firma Preston & Barbieri, draait inmiddels. De molen bestaat uit 32 zitplaatsen, verdeeld over stoeltjes voor één en twee personen. Op de panelen prijken dieren en landschappen uit het park.





"Voor het waterpark hebben we op dit moment bijna de helft van de materialen binnen", aldus Van der Honing. De rest bevindt zich nog in containers die vaststaan in het buitenland, vanwege de coronacrisis. "Die moeten nog vrijgegeven worden. We gaan wel alvast beginnen met de bouw, maar de opening zal volgend jaar plaatsvinden."



Achtbaan

Tijdens de sluiting van Mondo Verde hebben de medewerkers niet stilgezeten. Zo is de familieachtbaan in het park opgeknapt. De steunpilaren, de baan én de karretjes kregen een nieuwe kleur. "We stonden een paar maanden stil, dus we hadden er tijd voor."





