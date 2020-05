Skyline Park

Duits pretpark haalt 80 meter hoge kermisattractie binnen: 'Teken van solidariteit'

Attractiepark Skyline Park in Duitsland helpt een kermisexploitant in nood. Door het coronavirus kunnen grote kermissen de komende maanden niet plaatsvinden. Dat betekent een enorme financiële klap voor de kermiswereld. Uit sympathie heeft het pretpark ervoor gekozen om dit jaar een grote kermisattractie een plek te geven.



In Skyline Park is dit seizoen de 80 meter hoge freefall tower SkyFall van exploitant Michael Goetzke te vinden. "De vrijevaltoren verschijnt in Skyline Park als een teken van solidariteit", staat in een Facebook-bericht dat het park heeft gedeeld.





"Door de coronacrisis worden alle kermissen geannuleerd. Daarmee gaan inkomsten verloren die nodig zijn voor het voortbestaan van kermisbedrijven." De attractie zit niet inbegrepen bij de toegangsprijs van het park. Eén ritje kost 3 euro per persoon.



Hoogste ter wereld

Skyline Park is van plan om op zaterdag 30 mei weer open te gaan. Naast de tijdelijke freefall tower voegt het park nog een indrukwekkende attractie toe, namelijk de hoogste zweefmolen ter wereld. Die wordt ruim 140 meter hoog.

