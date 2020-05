Walibi Holland

Opvallend: Walibi-medewerkers controleren beugels zonder anderhalve meter afstand

Medewerkers van Walibi Holland hoeven zich bij het controleren van veiligheidsbeugels niet te houden aan anderhalve meter afstand. Dat bevestigt een woordvoerster van het pretpark aan Looopings. Terwijl overal in het park gehamerd wordt op het bewaren van afstand, geldt de regel niet voor attractiepersoneel.



Zij mogen tijdens een beugelcheck gewoon in de buurt komen van achtbaanpassagiers. Daarbij dragen ze geen beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, gelaatschermen of handschoenen. Op die manier komen attractiemedewerkers dagelijks heel dicht in de buurt van tientallen tot honderden personen, waarvan niet uit te sluiten valt dat ze besmet zijn met het coronavirus.





Is dat wel verantwoord? "Wij hebben onze maatregelen doorgesproken met de veiligheidsregio en dit is op deze manier akkoord bevonden", reageert een woordvoerster in gesprek met Looopings. Maar levert deze methode geen gezondheidsrisico op voor gasten en werknemers? "Het moment binnen anderhalve meter is zeer vluchtig." Overigens mogen Walibi-bezoekers in de achtbanen geen mondkapje dagen.



Doorzichtige schermen

Op andere plekken in het park worden medewerkers wél beschermd tegen direct contact met gasten. Zo staan personeelsleden in souvenirwinkels en eetgelegenheden achter schermen van plexiglas. Ook voor medewerkers bij de in- en uitgangen van attracties zijn doorzichtige schermen geregeld. Het lijkt meten met twee maten.



Alle grote pretparken in Nederland zeggen dezelfde coronamaatregelen te hanteren, gebaseerd op een landelijk protocol van branchevereniging Club van Elf. Toch bestaat er voor het controleren van achtbaanbeugels geen eenduidige manier.



Trekhaak

Medewerkers van Duinrell en Toverland gebruiken bijvoorbeeld een speciale duw- en trekhaak. In Avonturenpark Hellendoorn krijgt attractiepersoneel een gelaatscherm op, terwijl werknemers van Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe een mondkapje dragen. De Efteling en Julianatoren kiezen voor een visuele check, waarbij medewerkers alleen op afstand langs de karretjes lopen en kijken of een beugel dicht is.

















