Julianatoren

Julianatoren weer open: bezoekers kunnen kiezen voor ochtend of middag

Het heeft even geduurd, maar ook pretpark Julianatoren in Apeldoorn mag weer open. In overleg met de veiligheidsregio is besloten om het attractiepark "gecontroleerd en gedoseerd" open te stellen voor publiek. "Zo kan iedereen wennen aan een nieuwe werkwijze", laat de directie weten.



Julianatoren gaat werken met twee tijdvakken: 08.00 tot 12.30 uur en 13.30 uur tot sluitingstijd. "In het uur dat het park gesloten is, kunnen wij extra hygiënewerkzaamheden verrichten en kunnen onze medewerkers pauzeren."





ZIE OOK: Julianatoren vertelt kinderen over sluiting door coronavirus



Abonnementhouders mogen vanaf donderdag 21 mei naar binnen, op de voorwaarde dat ze eerst online een plek reserveren. Vanaf dinsdag 26 mei zijn ook bezoekers welkom die via de Julianatoren-site een ticket hebben besteld. Wie vrijkaartjes heeft of elders toegangsbewijzen heeft aangeschaft, kan vanaf dinsdag 2 juni langskomen.



Elke dag

Voor alle bezoekers geldt dat ze vooraf een reservering moeten plaatsen via de website van het park. Het reguliere seizoen loopt tot en met 31 oktober. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal Julianatoren elke dag geopend zijn, ter compensatie van de wekenlange sluiting.

ZIE OOK: Efteling gaat 's zomers werken met twee tijdvakken: toegang tot 18.00 uur óf vanaf 19.00 uur