Pretparkfan komt zevenenhalf uur te laat aan bij Toverland door foutje op ticket

Een pretparkfan die zich verheugd had op een bezoek aan Toverland, kwam afgelopen dinsdag van een koude kermis thuis. Tommy Derksen kon niet wachten om na de coronasluiting eindelijk weer naar het Limburgse attractiepark te gaan. Daarom bestelde hij meteen een ticket voor de allereerste openingsdag.



"En tot mijn verbazing staat er dat ik een ticket gekocht heb van 17.00 uur 's middags tot 23.00 uur 's avonds", zegt Derksen in een vlog op YouTube. "En ik denk: ja, dan zullen ze het wel in twee groepen opgedeeld hebben." In werkelijkheid was Toverland dinsdag open van 10.00 tot 18.00 uur, met als gevolg dat de fan zevenenhalf uur te laat bij de poort stond.





Een dame bij de Gastenservice probeerde hem in eerste instantie af te schepen met een gratis parkeerkaart, maar daar nam de vlogger geen genoegen mee. Hij dook alsnog het park in om in een mum van tijd de achtbanen Fenix en Troy te berijden, waarna hij zich nogmaals wendde tot de infobalie.



Excuses

"Ik heb er even geen woorden voor, hoe het afgelopen is", aldus Derksen in de video. Het verhaal kent echter een positief einde. Nadat de youtuber thuis contact opnam met Toverland, heeft het attractiepark nogmaals ruiterlijk excuses gemaakt voor de foutieve tijdstippen op het kaartje.



Ook bood het park twee nieuwe tickets én een gratis diner bij restaurant The Flaming Feather aan. "Ik ben daar blij mee, dit is een leuke oplossing waar ik zeker gebruik van ga maken", vertelt Derksen aan Looopings. Hij kan de situatie inmiddels relativeren. "Fouten worden overal gemaakt. Ik kan niet wachten om weer te gaan."

