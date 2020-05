Attractiepark Toverland

Toverland introduceert aardappelspiraal met gesmolten kaas

Toverland komt met een nieuwe variant op de bekende aardappelsnack Spirello. Bezoekers van het Limburgse attractiepark kunnen de gefrituurde aardappelspiraal op een stokje vanaf vandaag ook bestellen met gesmolten kaas.



Het tussendoortje is verkrijgbaar bij de Spirello-kraam tegenover houten achtbaan Troy en bij een nieuwe kraam naast spinning coaster Dwervelwind. Een grote Spirello kost normaal gesproken 3,60 euro. Voor de nieuwe kaasuitvoering moet 4,25 euro neergeteld worden.





Bij een normale Spirello kunnen bezoekers kruiden kiezen die over de snack gestrooid worden, bijvoorbeeld met barbecue- of paprikasmaak. Op de spiraal met gesmolten kaas wordt standaard bieslook gedaan.









