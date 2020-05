BonBon-Land

Directeur van Deens pretpark (41) overleden

Het Deense pretpark BonBon-Land moet een grote klap verwerken. Algemeen directeur Mattis Willms werd afgelopen zaterdag dood aangetroffen in zijn appartement in Kopenhagen. Hij werd slechts 41 jaar oud.



BonBon-Land zegt in een bericht op Facebook dat de directeur "eindeloos zal worden gemist". Willms overleed aan een hartstilstand, maar de achterliggende oorzaak moet nog worden vastgesteld. Voor zover bekend was hij niet ziek.





Willms kwam uit Noorwegen en werkte zijn hele leven in de recreatiesector. Voor hij in 2016 bij BonBon-Land aan de slag ging, was hij directeur van het Noorse waterpark Bø Sommarland.



Heropening

In BonBon-Land staan onder andere vier achtbanen. Vanwege het coronavirus is het park momenteel gesloten. De heropening staat gepland voor 19 juni.

