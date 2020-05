Efteling

Efteling pakt toiletprobleem aan: extra toiletwagens

De Efteling wil snel iets doen aan de lange wachtrijen bij de toiletten in het park. Vanwege het coronavirus krijgen huishoudens tegenwoordig een volledig toiletblok voor zichzelf. De nieuwe procedure zorgt ervoor dat bezoekers met hoge nood heel veel geduld moeten hebben.



Dat is niet de bedoeling, vindt ook de Efteling zelf. Daarom wordt er meteen ingegrepen. Op de Speelweide - het uitgestrekte gazon tussen het Carrouselpaleis en Monsieur Cannibale - zijn vandaag toiletwagens gearriveerd. De extra toiletten moeten zorgen voor een hogere capaciteit en kortere rijen.





In verband met de coronacrisis laat de Efteling nog maar een beperkt aantal bezoekers naar binnen. De nieuwe toiletruimtes zijn hard nodig, want de maximumcapaciteit moet nog groeien. Het is de bedoeling om de komende weken stapsgewijs op te schalen naar 30 procent van de reguliere bezetting.





