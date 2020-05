Attractiepark Toverland

Toverland promoot nieuwe beleving Exploria Magica

Bezoekers van Toverland worden op verschillende plekken gewezen op het nieuwe concept Exploria Magica. Vanaf dit jaar is het mogelijk om gratis te 'toveren' in entreegebied Port Laguna. Drie opvallende decoraties moeten voorbijgangers enthousiast maken voor de beleving.



In het themagebied zijn al sinds de opening in 2018 verschillende speciale effecten verstopt, die geactiveerd kunnen worden met behulp van een interactieve toverstaf. In totaal bestaan er negen 'toverpunten'.





ZIE OOK: Foto's: zo gaat Toverland het coronavirus te lijf



Eerder moest voor de staf betaald worden. Nu is het mogelijk om een toverstok in bruikleen te nemen, voor een borg van 25 euro. Geïnteresseerden kunnen terecht in de souvenirwinkel Mundo Magica.



Omgeruild

Wie de stok tóch graag mee naar huis neemt, kan ervoor kiezen om de borg niet terug te vragen. Het souvenirtje kan dan omgeruild worden voor een ongebruikt exemplaar, inclusief een bewaardoos en een kaart.





















ZIE OOK: Toverland laat bezoekers vanaf eind maart gratis toveren