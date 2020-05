Movie Park Germany

Movie Park Germany opent de poorten op 29 mei

Movie Park Germany kan eindelijk een openingsdatum bekendmaken. Van de deelstaatregering mocht het Duitse pretpark op 11 mei alweer open, maar er bleek meer tijd nodig om alle nieuwe maatregelen te implementeren. De opening zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei.



"We hebben de heropening van het park zo zorgvuldig mogelijk voorbereid", zegt algemeen directeur Thorsten Backhaus. "De gezondheid en veiligheid van onze gasten en medewerkers is van het allergrootste belang."





Het dragen van mondkapjes wordt verplicht in sommige attracties, in alle overdekte gedeeltes en wachtrijen en bij de ingang; van de kassa's tot de fontein op het entreeplein.



Markeringen

Anderhalve meter afstand houden is overal een vereiste. Daarvoor zijn speciale markeringen aangebracht in wachtrijen, toiletten, winkels en restaurants. Bij alle verkooppunten wordt het mogelijk om contactloos te betalen. Medewerkers hebben extra trainingen gehad.



Om te voorkomen dat het te druk wordt, laat Movie Park voortaan een beperkt aantal bezoekers toe. Het online bestellen van tickets is nu verplicht. Reeds bestelde tickets blijven geldig, maar moeten wel vooraf in de webshop geregistreerd worden. "We raden aan om op tijd te boeken", staat in een persbericht. Ook abonnementhouders moeten van dit systeem gebruikmaken. Ze kunnen één reservering per keer inplannen.

