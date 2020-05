Efteling

Flinke domper voor Efteling-personeel: geen gratis toegang meer

De Efteling heeft slecht nieuws voor medewerkers. Zij mogen in het vervolg niet meer gratis het attractiepark in. Normaal gesproken krijgen personeelsleden het hele jaar door onbeperkt gratis toegang. Vaste medewerkers mogen gewoonlijk ook hun gezinsleden kosteloos meenemen.



Die secundaire arbeidsvoorwaarde is voor veel werknemers één van de belangrijkste redenen om voor een baan bij de Efteling te kiezen. Vanwege de coronacrisis wordt het voordeeltje geschrapt, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Dat heeft te maken met de begrensde capaciteit van het park.





ZIE OOK: Efteling: alle plekken voor abonnementhouders de komende weken vol



"We vragen in deze lastige tijd aan medewerkers om hun steentje bij te dragen", zegt de voorlichter. "Het tijdelijk stopzetten van het personeelsabonnement is een van de gevolgen. Hierdoor kunnen we meer gasten verwelkomen."



Volgeboekt

Tot wanneer de maatregel geldt, is nu nog niet bekend. Daggasten en abonnementhouders moeten een Efteling-bezoek voortaan vooraf online reserveren. Voor abonnees zijn alle data tot en met 2 juni al volgeboekt. Dagtickets zijn op sommige dagen ook al uitverkocht.



"Overal om ons heen zien we bedrijven omvallen of zware maatregelen nemen", zegt algemeen directeur Fons Jurgens in een videoboodschap voor het personeel. "Als we met deze nieuwe spelregels de Efteling kunnen helpen en de situatie in de wereld niet verandert, dan is dat hopelijk bij ons niet nodig."



Ongekend slecht

In een interne memo spreekt Jurgens over "financieel gezien een ongekend slecht tijdperk". "Want omdat we veel minder gasten kunnen ontvangen in het park, zullen we ook veel minder geld verdienen. Daarom moeten we zorgvuldig met ons geld omgaan, om te voorkomen dat het voortbestaan van de Efteling in gevaar komt."

ZIE OOK: Ook reguliere bezoekers moeten uren wachten op Efteling-tickets