Efteling

Efteling gaat 's zomers werken met twee tijdvakken: toegang tot 18.00 uur óf vanaf 19.00 uur

De openingstijden van de Efteling worden rigoureus aangepast. Eigenlijk was het de bedoeling om komende zomer bijna elke dag van 10.00 tot 22.00 uur open te blijven. Vanwege de coronacrisis gaat het attractiepark werken met twee verschillende tijdvakken. Bezoekers zijn 's zomers welkom tussen 09.00 en 18.00 uur óf van 19.00 tot 23.00 uur.



Dat staat in een personeelsmemo. Er komen dus twee soorten kaartjes: een dagticket voor negen uur toegang of een avondticket voor vier uur toegang. Specifieke prijzen zijn nog niet bekend. Om 18.00 uur wordt het park schoongeveegd, zodat een nieuwe groep bezoekers een uur later naar binnen kan.





ZIE OOK: Efteling 's zomers langer open in 2020, maar zonder Negen Pleinen Festijn



"We doen in heel 2020 écht een beroep op jouw flexibiliteit en beschikbaarheid", schrijft directeur Fons Jurgens aan zijn collega's. "Want door flexibel te zijn, zorg je ervoor dat we minder kosten hoeven te maken en dat is op dit moment noodzakelijk. We nemen dan ook zo min mogelijk nieuwe collega’s aan." Tegelijkertijd moeten medewerkers belangrijke voordelen inleveren.



Juni

De Efteling introduceert de tijdvakken "om toch zo veel mogelijk gasten te kunnen verwelkomen" nu de capaciteit van het park drastisch verlaagd is. De nieuwe openingstijden gelden van 3 juli tot en met eind augustus. Bovendien is het park in juni al op iedere vrijdag- en zaterdagavond geopend van 19.00 tot 23.00 uur.



Eerder maakte het Vlaamse pretpark Plopsaland De Panne al bekend met een vergelijkbaar systeem te willen gaan werken, maar dan met tijdsloten van 09.00 tot 15.00 uur en van 16.00 tot 21.00 uur. De entreeprijs wordt daar verlaagd.

ZIE OOK: Flinke domper voor Efteling-personeel: geen gratis toegang meer