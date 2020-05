Attractiepark Toverland

Foto's: zo gaat Toverland het coronavirus te lijf

Toverland denkt helemaal klaar te zijn voor de anderhalvemetersamenleving. Het Limburgse attractiepark is vanaf vandaag weer geopend voor publiek. Attracties, winkels, restaurants en wandelpaden zijn aangepast om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Looopings brengt alle wijzigingen in beeld.



Op de allereerste openingsdag in ruim negen weken tijd was het nog erg rustig. De aanpassingen in het park zijn redelijk subtiel: in plaats van dranghekken en bouwschuttingen werd op de meeste plekken gekozen voor onopvallende paaltjes met touwen ertussen. Waarschuwingsstrepen op de grond geven aan hoeveel afstand bezoekers moeten houden.





ZIE OOK: Foto's: Duinrell als eerste grote attractiepark van Nederland weer open



Bij de entree valt onmiddellijk een enorme tekstwagen op. De kaartcontrole vindt voorlopig bij de kassa's en de Gastenservice plaats, waar medewerkers achter glas tickets kunnen scannen. Informatieborden zijn drietalig: alle instructies werden vertaald in het Duits en in het Engels.



Alle zitplaatsen

Anderhalve meter afstand geldt ook ín de attracties. Daarom blijven veel stoeltjes van achtbanen en waterbanen noodgedwongen leeg. Bij wing coaster Fenix kunnen in principe alle zitplaatsen gebruikt worden, omdat de rijen ver genoeg uit elkaar liggen. Veiligheidsbeugels worden gecontroleerd met een speciale haak.



Alle attracties zijn operationeel, met uitzondering van het Kletterparcours. De ingang van lanceerachtbaan Booster Bike is vijftig meter naar rechts verplaatst. Speeltoestellen en speeltuinen zijn alleen nog toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. De Toos Tovershow is op dit moment niet te zien. Fonteinenspektakel Katara gaat wel door, maar zonder de vaste showtijden. De voorstelling draait meerdere keren per uur. Zo wordt voorkomen dat er te veel mensen op de show staan te wachten.



Eén persoon

Bij de ingang van elke attractie is een handpompje met ontsmettingsmiddel te vinden. Toiletruimtes kennen nu een wachtrij en een vaste looproute. In winkels geldt een bezoekerslimiet, gebaseerd op de oppervlakte van de locatie. Zo mag in de Trojaanse Schatten slechts één persoon tegelijkertijd naar binnen. Sommige wandelpaden zijn eenrichtingsverkeer geworden.



Eetgelegenheden werken de komende tijd met versimpelde menukaarten. Terrassen zijn wel geopend, met een beperkt aantal tafels en stoelen. Bedieningsrestaurant The Flaming Feather blijft in ieder geval tot 1 juni gesloten. Bij spinning coaster Dwervelwind staat een nieuwe kraam van aardappelsnack Spirello.



Bagage

De maatregelen werden over het algemeen goed nageleefd. Bij de achtbanen ging het hier en daar mis na afloop van een ritje. Alle bezoekers stappen samen uit een trein en pikken tegelijk hun bagage op. Ze staan dan allemaal op een kluitje bij elkaar, zonder afstand te houden.



Voor Toverland is 19 mei sowieso een bijzondere datum. Het Limburgse attractiepark ging namelijk op 19 mei 2001 open, vandaag precies negentien jaar geleden.

































































































































ZIE OOK: Toverland gaat coronamaatregelen testen tijdens 'oefenavond'