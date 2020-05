Efteling

Coronamaatregelen in de Efteling: dit zijn alle aanpassingen

Wat is er allemaal veranderd in de Efteling? Het grootste attractiepark van de Benelux gaat vandaag officieel weer open na een sluiting van meer dan negen weken. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moesten ingrijpende wijzigingen doorgevoerd worden. Maar liefst 99 foto's, gesorteerd per parkdeel, brengen alle aanpassingen in kaart



In eerste instantie was het de bedoeling om overal te werken met geel-zwarte tape. Grote kruizen op de grond zouden aangeven waar stilstaan niet de bedoeling was. Dat concept werd echter niet goed begrepen: veel bezoekers dachten dat ze juist óp de kruizen moesten staan.





ZIE OOK: Gezelschappen krijgen volledige toiletruimte voor zichzelf in de Efteling



Nu heeft de Efteling bijna overal gekozen voor een ander systeem: rode en witte strepen op de grond geven aan waar bezoekers stil moeten staan totdat het volgende vak vrij is. Zo houden ze altijd minimaal anderhalve meter afstand ten opzichte van de groep voor hen. Vele tientallen blauwe informatieborden geven per locatie aan wat de regels zijn.



Dranghekken

Op bijna alle pleinen zijn opvallende desinfectiepunten neergezet. Horecalocaties en souvenirwinkels werken met wachtrijen en dranghekken, grote restaurants zijn nog dicht. Personeelsleden die achter een balie staan, worden beschermd door plexiglas. De meeste terrassen zijn gewoon geopend, met een beperkt aantal tafels en stoelen. Het online bestellen van eten en drinken via de Efteling-app wordt op steeds meer plekken mogelijk.



Op plekken waar bezoekers te dicht bij elkaar in de buurt kunnen komen, wordt gebruikgemaakt van doorzichtige platen. Die zijn onder andere te vinden bij Symbolica, Joris en de Draak, Baron 1898, De Vliegende Hollander, Droomvlucht, de Piraña, Fata Morgana, de Gondoletta, Vogel Rok en Carnaval Festival. In de wachtrijen van Baron 1898 en Vogel Rok én bij de zij-ingang van het Sprookjesbos staan opvallende bouwhekken met zeil.



Beugel aanraken

De capaciteit van de attracties is drastisch verlaagd. In bijna alle achtbanen blijft minimaal de helft van de rijen leeg. Bovendien duurt het in- en uitstappen nu een stuk langer door extra schoonmaakwerk. Medewerkers laten passagiers per gezelschap uit een trein stappen, om ophopingen bij de uitgang te voorkomen. Bij het controleren van veiligheidsbeugels volstaat een visuele check: werknemers kijken of inzittenden goed vastzitten, maar raken de beugel niet meer aan.



Attracties als Symbolica, Villa Volta, Fabula en het Spookslot werken met genummerde vakken. Gezelschappen krijgen een nummer toegewezen, zodat ze in elke ruimte weten waar ze moeten staan. Hetzelfde systeem wordt ook gehanteerd bij een nostalgische carrousel op het Anton Pieckplein en bij De Indische Waterlelies in het Sprookjesbos.



Portier

Veel smalle paadjes, zoals de weg tussen Baron 1898 en De Vliegende Hollander, zijn eenrichtingsverkeer geworden. Ook de huisjes in het Sprookjesbos en bij het Volk van Laaf kennen nu een vaste in- en uitgang. Zelfs kleinere attracties als het Diorama hebben voortaan een vaste looproute en een portier die instructies geeft bij binnenkomst.



Speeltoestellen zijn alleen toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Het Avonturen Doolhof is volledig afgesloten. De Stoomtrein stopt niet meer bij Station de Oost in Ruigrijk: passagiers stappen in en uit bij Station Marerijk, naast Droomvlucht. In het station van Joris en de Draak is de muziek uitgezet om personeelsleden goed verstaanbaar te maken.



Toiletten

De garderobe in de wachtrij van Baron 1898 blijft dicht. Wie spullen wil opbergen in een kluisje, heeft een muntstuk van 1 euro nodig. In het Sprookjesbos lopen de hele dag medewerkers rond om relingen schoon te maken. Bij de toiletten ontstaan lange rijen omdat gezelschappen een volledige toiletruimte voor zichzelf krijgen.



Efteling-mascottes Pardoes en Pardijn laten zich voorlopig niet zien. Wel zijn de Sprookjesboom-figuren en Carnaval Festival-karakters Jokie & Jet van de partij. Beide acts worden opgevoerd in het theater in het Sprookjesbos. De shows Raveleijn, Aquanura en CARO gaan tot nader order niet door.



Technische storing

Tijdens twee testdagen voor abonnementhouders op maandag en dinsdag werden de regels over het algemeen goed nageleefd. Er bleek wel een probleem te ontstaan als een attractie stilvalt vanwege een technische storing. Wanneer iemand halverwege de rij staat en besluit terug te lopen naar de ingang, wordt anderhalve meter afstand houden onmogelijk.



Efteling-directeur Fons Jurgens baalt dat alle maatregelen nodig zijn, vertelde hij laatst. "Als je nou gewoon heel eerlijk hiernaar kijkt, dan kun je niet zeggen dat we hier nou een topproduct aanbieden", zei hij over een terras met dranghekken en tape. "Dat doet toch pijn."



Fantasierijk



















































Ruigrijk



















































































































Anderrijk



































































Marerijk



















































































































































Reizenrijk





















































ZIE OOK: Directeur Fons Jurgens: 'Efteling met coronamaatregelen is geen topproduct'