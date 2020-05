Efteling

Gezelschappen krijgen volledige toiletruimte voor zichzelf in de Efteling

Wie naar het toilet moet in de Efteling, wordt in coronatijd als een vorst behandeld. Omdat anderhalve meter afstand houden in drukke toiletruimtes niet haalbaar is, krijgen gezelschappen voortaan het volledige toiletblok voor zichzelf. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.



Bezoekers wachten met hun groepje in speciale wachtvakken op het plein voor een toiletgroep. Als er een toiletbok vrij is - de mannen- of de vrouwenkant - wordt één gezelschap daarheen gestuurd. Als iedereen klaar is, vertrekt de groep weer en maken medewerkers de gebruikte toilethokjes schoon. Pas dan mag de volgende groep naar binnen. Urinoirs zijn afgesloten.





ZIE OOK: Creatieve oplossing: Efteling overhandigt snacks via glijbaan



De Efteling ziet een gezelschap als een groep mensen uit hetzelfde huishouden. Het gaat dan om gezinsleden die bij elkaar wonen. Personen die het park alleen bezoeken of met vrienden, mogen niet samen het toilet in. Zij hebben dus een volledige toiletruimte voor zichzelf alleen. De nieuwe werkwijze zorgt uiteraard voor langere wachtrijen.



Testdag

Vanaf woensdag is de Efteling weer voor iedereen geopend. Bezoekers moeten wel eerst een online reservering zien te bemachtigen. Vandaag vond een eerste testdag voor abonnementhouders plaats. Afgelopen weekend mochten medewerkers en verblijfsgasten de aanpassingen in het park alvast ontdekken. Het attractiepark was vanwege het coronavirus ruim twee maanden dicht.

















ZIE OOK: Ook reguliere bezoekers moeten uren wachten op Efteling-tickets