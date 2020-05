Efteling

Creatieve oplossing: Efteling overhandigt snacks via glijbaan

Hoe overhandig je snacks als medewerkers geen direct contact mogen hebben met bezoekers? De Efteling heeft daar een originele oplossing voor gevonden. Wie een Eigenheymer bestelt - een gefrituurde aardappelspiraal op een stokje - ontvangt de lekkernij via een heuse glijbaan.



De Eigenheymer-kramen in het attractiepark zijn uitgerust met plexiglas, zodat personeelsleden beschermd worden. Er zijn uitsnedes gemaakt voor een pinapparaat én voor een speciale goot. Daar kan de aardappelsnack doorheen glijden, richting de klant.





Op social media wordt dolenthousiast gereageerd op het concept. "Geniaal", zegt ene Thomas op Twitter. "Dit moet ze houden", vindt Lisa. "Zo wordt sociale beperking leuk", schrijft Leonard. "Een briljant idee voor de wereld na corona", vertelt Alexis. "Geweldig", aldus Mike. "Topoplossing!", oordeelt Boukje. Rubén: "Zou ik dit bestellen alleen maar om de glijbaan in werking te zien? Ja."



Spirello

Eigenheymers worden geleverd door de Brabantse fabrikant Spirello. Eerder was het Gelderse bedrijf Chiptwister verantwoordelijk voor de snack. Die omschakeling zorgde begin vorig jaar nog voor een rel onder Efteling-fans.

