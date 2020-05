Efteling

Ook reguliere bezoekers moeten uren wachten op Efteling-tickets

Niet alleen Efteling-abonnees moeten heel veel geduld hebben bij het reserveren van een plekje. Ook reguliere bezoekers met een los entreebewijs staan uren in de rij als ze op internet een datum en een tijdslot willen selecteren. Dat is voortaan verplicht, omdat de capaciteit van het attractiepark naar beneden bijgesteld is.



De lancering van het reserveringssysteem voor abonnementhouders liep afgelopen zaterdag uit op een fiasco. Na de lancering om 16.00 uur kwam de virtuele wachtrij urenlang niet vooruit. Op het hoogtepunt stonden zo'n 45.000 mensen in de rij. Zondagochtend waren alle plekken voor abonnees tot en met 2 juni vol.





Vanaf vanochtend om 10.00 uur kunnen Efteling-bezoekers zonder abonnement zich aanmelden voor een specifieke dag. En ook nu treden er technische problemen op. Op social media komen verhalen voorbij van personen die na uren wachten een datum konden selecteren, maar uiteindelijk toch een foutmelding te zien kregen. Vervolgens werden ze weer achteraan de rij geplaatst.



Trucje

Wie nu probeert om een plek te reserveren, moet meer dan 30.000 mensen voor laten gaan. Het trucje dat een hacker zaterdagavond gebruikte om de wachtrij te omzeilen, werkt vandaag niet meer. De Efteling heeft dat lek gedicht.





