Madurodam: 'Spannend of we break-even gaan draaien'

Madurodam gaat een spannende tijd tegemoet. Het Haagse themapark heeft naar eigen zeggen 1000 bezoekers per dag nodig om break-even te draaien: geen winst en geen verlies. Of dat gaat lukken in tijden van corona, zal de komende periode moeten blijken.



Madurodam ging op 13 maart dicht voor publiek, nu negen weken geleden. "Dan gaat het hard", vertelt scheidend directeur Joris van Dijk in een interview. "En dat is omzet die ook niet meer in te halen valt." Huisbankier ABN Amro schoot het park te hulp met een overbruggingskrediet. Dankzij werktijdverkorting konden alle 145 vaste personeelsleden in dienst blijven.





Na twee testdagen voor abonnementhouders is Madurodam vanaf vandaag weer voor iedereen toegankelijk. Anderhalve meter afstand houden is overal verplicht, maar er is geen sprake van eenrichtingsverkeer. Eerder kon het park maximaal 8000 bezoekers per dag aan. Dat zijn er nu maximaal 3500, al ligt de capaciteit aanvankelijk nog wat lager.



Opstartmodus

"In de eerste weken gaan we nog niet de randen van de capaciteit opzoeken", aldus Van Dijk. Hij spreekt over een "veilige opstartmodus". "Je kunt de heropening maar één keer goed doen."



Normaal gesproken komt 40 procent van de bezoekers van Madurodam uit het buitenland. Zij blijven voorlopig weg. De directeur heeft zijn hoop daarom gevestigd op Nederlanders. "Gelukkig zullen Nederlanders dit seizoen vooral in eigen land ontspanning zoeken. Dat komt ons niet slecht uit."



Niet voldoende

Valt er ondanks corona nog wel geld te verdienen? Van Dijk: "We hebben 1000 bezoekers per dag nodig om break-even te draaien. Doordeweeks wordt dat spannend. En break-even is natuurlijk niet voldoende. We hebben de afgelopen jaren flinke investeringen gedaan in overdekte attracties zodat we weersbestendiger worden."



Om bezoekers beter te kunnen spreiden, introduceert Madurodam volgende maand een dynamisch prijsbeleid. Daarbij zijn toegangskaarten op drukke dagen duurder dan op goedkopere dagen. "Hiermee kunnen we ook bezoekers aantrekken die anders niet zouden komen." Parken als Attractiepark Slagharen, Duinrell en Walibi Holland werken al langer met dat systeem.

