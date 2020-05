Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn introduceert eigen app: binnenkort ook wachttijd-info

Avonturenpark Hellendoorn heeft een eigen app gelanceerd. Bezoekers kunnen de gratis smartphone-app tijdens hun bezoek gebruiken als een gids. De belangrijkste functionaliteit is op dit moment een aangepaste plattegrond, waar ook alle gewijzigde looproutes op worden aangegeven.



Vanwege het coronavirus werkt Hellendoorn op meerdere plekken met eenrichtingsverkeer. De app zorgt ook voor een routebeschrijving richting het park. Daarnaast is het mogelijk om via de app een parkeerticket aan te schaffen.





Het is de bedoeling om binnenkort informatie over wachttijden in de app op te nemen, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Verder moet het mogelijk worden om via de app eten en drinken te bestellen.



Gratis

De Hellendoorn-app is gratis te downloaden via de App Store van Apple en Google Play. Het attractiepark verwelkomt sinds afgelopen donderdag weer bezoekers. De maximumcapaciteit werd verlaagd. Daarom is het online reserveren van een bezoek voortaan verplicht.

