Energylandia

Pools pretpark gebruikt drone om attracties te besproeien met ontsmettingsmiddel

Attractiepark Energylandia in Polen gaat heel ver om ervoor te zorgen dat het park coronaproof is. Naast het handmatig desinfecteren van attracties, winkels, restaurants en terrassen, laat men ook een speciale drone rondvliegen. Die sproeit ontsmettingsmiddel over het park heen.



Dat laat Energylandia zien in een dystopische YouTube-video van bijna vier minuten, waarin ook de andere coronamaatregelen van het pretpark voorbijkomen. Zo wordt het dragen van mondkapjes verplicht. Sommige medewerkers dragen ook veiligheidsbrillen die hun gezicht afschermen.





ZIE OOK: Pools pretpark gaat bezoekers met koorts weigeren



Restaurants zijn alleen geopend voor het afhalen van eten. Eerder werd al duidelijk dat personeelsleden én bezoekers hun lichaamstemperatuur moeten laten controleren bij de ingang. Daarvoor zijn speciale camera's opgehangen. De openingsdatum van Energylandia is nog niet bekend.

ZIE OOK: Pretpark speelt in op coronacrisis met eigen mondkapjes