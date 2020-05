Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn mag weer open

De openingsdatum van Avonturenpark Hellendoorn is bekend. Het pretpark mag al over één dag weer open, op donderdag 21 mei. Dat bevestigt marketingdirecteur René Peul aan Looopings. "We hebben bewust gewacht met communiceren totdat we absolute zekerheid hadden", zegt hij.



Avonturenpark Hellendoorn is één van de laatste bekende pretparken in Nederland waarvan de openingsdag naar buiten gebracht wordt. "We hebben de tijd genomen en niks overhaast ingevoerd", aldus Peul. Zondag vond een testdag met een selecte groep abonnementhouders en personeelsleden plaats. "Dat is succesvol verlopen."





Gisteren ging het park open voor enkele genodigden. Vanaf donderdag is iedereen weer welkom, al wordt het maken van een online reservering verplicht. Ook abonnementhouders moeten dat voortaan doen, want de capaciteit van het park is beperkt. Verder accepteert Hellendoorn geen contante betalingen meer.



Attracties

In principe zijn alle attracties geopend, met extra maatregelen op het gebied van hygiëne en afstand. Alle bezoekers moeten wel hun eigen beugel kunnen sluiten om een ritje te mogen maken. Drie attracties zijn alleen nog toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Dat zijn de botsauto's van Fort KnalKruit, speeltuin De 3 Geheime Torens en speelplaats Het Web.

