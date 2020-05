Gardaland Resort

Gardaland stelt opening van Lego-waterpark uit tot 2021

Er kan dit jaar nog niet gezwommen worden in het nieuwe Legoland Water Park bij het Italiaanse pretpark Gardaland. Vanwege het coronavirus is besloten om de opening van het waterparadijs een jaar uit te stellen, tot het voorjaar van 2021. Eigenlijk had de uitbreiding op 28 mei af moeten zijn.



Het Legoland Water Park bestaat uit glijbanen, speeltoestellen en zwembaden in Lego-stijl. De toevoeging werd afgelopen zomer groots aangekondigd als "het eerste Lego-waterpark in Europa". "Het is onze intentie om meerdaags bezoeken te stimuleren", vertelde een marketingmanager van Gardaland eerder dit jaar.





ZIE OOK: Foto's: dit wordt het eerste Lego-waterpark van Europa



Ook zusterpark Legoland Billund in Denemarken stelt de opening van nieuwe attracties uit. Eigenaar Merlin Entertainments uit Groot-Brittanniƫ kondigde onlangs aan dit jaar flink te willen bezuinigingen. Het is de bedoeling om de komende periode 40 procent minder te investeren dan gepland. Daarnaast werd er een noodfinanciering in het leven geroepen.



Juni

Op dit moment is Gardaland zelf ook nog steeds gesloten. De seizoensstart, die eind maart zou plaatsvinden, kon door corona niet doorgaan. Een nieuwe openingsdatum is nog niet bekend. "We zijn bezig met voorbereidingen voor een veilige opening in de maand juni", laat het park weten.

ZIE OOK: Legoland moet opening van nieuwe attracties jaar uitstellen