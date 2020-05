Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Veel attracties in Fries pretpark alleen nog voor kinderen door corona

Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe is weer open, maar wel met enkele wijzigingen. Zo zijn veel attracties in het Friese pretpark voorlopig alleen toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Zij hoeven in tijden van corona geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden.



De nieuwe regel geldt in principe voor alle attracties, met uitzondering van vier rides die ook geschikt zijn voor volwassenen. Dat zijn achtbaan The London City Coaster, waterglijbaan Hara Kiri, vlindermolen Flying Swing en schommelende bank Super Nova.





"Misschien dat we het Spookhuis ook aan de lijst toevoegen, want een ritje zonder papa en mama blijkt daar toch best wel eng te zijn", vertelt mede-eigenaar Jeroen Kolhoff aan Looopings.



Pompje

Verder is bij nagenoeg alle attracties een pompje met ontsmettingsmiddel te vinden. Om afstand te waarborgen, zijn de wachtrijen verlengd met behulp van houten paaltjes en afzetlint. Rode strepen en teksten op de grond helpen daarbij. Medewerkers die in direct contact komen met gasten, bijvoorbeeld omdat ze beugels moeten controleren, dragen een mondkapje en handschoenen.



Duinen Zathe is een all-inclusive-pretpark, waarbij bezoekers na binnenkomst de hele dag onbeperkt kunnen eten en drinken. Het buffet is gewoon toegankelijk, maar een groot binnenterras werd vervangen door een enorme zigzagrij met linten. Buitenterrassen en picknicktafels zijn weggehaald. Bezoekers kunnen hapjes en drankjes consumeren op bankjes.



Capaciteit

Het park in Appelscha hanteert voorlopig een maximale capaciteit van 500 bezoekers per dag. Dat aantal kan later nog verhoogd worden. In het openingsweekend verwelkomde Duinen Zathe zo'n 250 bezoekers per dag.









































































