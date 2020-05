Europa-Park

Europa-Park presenteert boten van darkride Piraten in Batavia

De boten van de nieuwe attractie Piraten in Batavia in Europa-Park zijn af. Dat laat het Duitse pretpark zien in een YouTube-video. Bezoekers nemen straks plaats in gedetailleerde bruin-rode sloepen met op de achterzijde de Hollandse leeuw.



Piraten in Batavia is gebaseerd op de gelijknamige attractie uit 1987, die twee jaar geleden verwoest werd door een brand. Opvarenden maken een reis van Nederland naar Indonesië. Daar komen ze oog in oog te staan met piraten. Het achtergrondverhaal gaat over de zoektocht naar magische dolk.





ZIE OOK: Europa-Park toont indeling van darkride Piraten in Batavia



Waar de oude boten bestonden uit één geheel, zijn de nieuwe vaartuigen opgebouwd uit meerdere losse stukken. "Zodat we delen kunnen demonteren en versleten onderdelen kunnen vervangen", zegt projectleider Dominic Schaetzle. "We hebben de basis en een romp, een bovendeel, zijkanten met reling en zittingen."



Levering

De opening van de attractie heeft vertraging opgelopen door het coronavirus, vertelt parkeigenaar Roland Mack in gesprek met een regionale krant. "We hebben vier weken verloren doordat medewerkers en decorateurs uit het buitenland niet aan de slag konden. Ook waren er leveringsproblemen bij het Amerikaanse bedrijf dat de piratenfiguren produceert."



Ondanks de moeilijkheden is Mack ervan overtuigd dat de opening nog in juli 2020 kan plaatsvinden. "Eén ding is zeker: Batavia gaat eind juli open", belooft hij.





































ZIE OOK: Europa-Park onthult figuren voor nieuwe attractie Piraten in Batavia