Efteling

Directeur Fons Jurgens: 'Efteling met coronamaatregelen is geen topproduct'

Efteling-directeur Fons Jurgens baalt stevig van alle maatregelen die genomen moeten worden om het attractiepark coronaproof te maken. De Efteling werkt met bouwschuttingen, dranghekken, waarschuwingstape en afzetlint om ervoor te zorgen dat bezoekers anderhalve meter afstand houden. Voor Jurgens zijn de aanpassingen een doorn in het oog.



"Wij hadden nooit gedacht dat we dit zouden doen", zegt de directeur in een podcast die de Efteling zelf online heeft gezet. "Het is afgezet, er staan heel veel dranghekken, er is rood-wit lint", vertelt hij terwijl hij langs het terras van restaurant Het Witte Paard wandelt. "Dat is gewoon vloeken. En dadelijk gaan we open en lopen mensen hier dus zo rond."





ZIE OOK: Dagje Efteling in coronatijd: bouwhekken, afzetlint en tape



Normaal gesproken probeert de Efteling zaken zo mooi mogelijk aan te kleden. "Wij willen gewoon kwaliteit, het moet gewoon top zijn." Nu is dat niet mogelijk. "Als je nou gewoon heel eerlijk hiernaar kijkt, dan kun je niet zeggen dat we hier nou een topproduct aanbieden." Jurgens noemt het "een beetje zuur".



Teleurstellen

Ook personeelsleden zullen moeite hebben met de situatie, denkt de Efteling-baas. "Medewerkers hebben net zo veel pijn als ik in hun hart, om dit zo te moeten afzetten." Bovendien zullen ze bezoekers moeten teleurstellen, bijvoorbeeld als gevraagd wordt waar eten genuttigd kan worden. "Dan moet je zeggen: ja het is afhalen, dus als u gewoon loopt en een bankje zoekt? Dat is niet de gastvrijheid die je kent. Dat doet toch pijn. Dat is echt tegen hetgeen wat we doen."



Jurgens ergert zich bijvoorbeeld ook aan strepen op de vloer in de toiletten en een afgebakende in- en uitgang bij een speeltuintje voor kinderen. De uitstraling van de Efteling lijdt eronder, vindt de directeur. "De gastvrijheid die wij zo belangrijk vinden, haal je er hiermee wel een beetje uit."



Geen invloed

Hij ziet het allemaal met lede ogen aan. "Je hebt er geen invloed op. Want als je het niet doet, dan mag je niet open. Dus dan doen we het maar op deze manier." Hoe nu verder? "We hopen maar dat dit van tijdelijke aard is, dat ze snel een vaccin vinden."

ZIE OOK: Coronamaatregelen in de Efteling: attracties worden aangepast