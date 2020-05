Duinrell

Duinrell nog steeds in de ban van wilde slang bij Rodelbaan

De wilde slang bij de Rodelbaan in Duinrell houdt de gemoederen nog steeds bezig. Zaterdagmiddag moest de bekende attractie stilgelegd worden toen er plotseling een westelijke stierslang over de baan heen kroop. Ook op zondag en maandag liet het dier van zich horen.



Zondagochtend ging de Rodelbaan wederom even dicht omdat een bezoeker de slang rond zag kruipen. Het beest werd niet gevonden. Maandagochtend was het opnieuw raak, bevestigt een woordvoerster van het pretpark aan Looopings. Het is echter nog niet gelukt om de slang te vangen.





ZIE OOK: Bezoekers Duinrell treffen wilde slang aan op Rodelbaan



"We hebben inmiddels wat tips gekregen van de dierenambulance over hoe we de slang in het vervolg moeten benaderen", zegt de voorlichtster. Ze benadrukt dat het dier niet gevaarlijk is: de slang is niet giftig en een beet doet niet veel pijn. "Maar het is natuurlijk wel erg vervelend voor onze bezoekers als ze hierdoor geen ritje kunnen maken."



Vast plekje

Het liefst zou Duinrell de slang - die nog geen naam heeft - verderop in het duingebied willen uitzetten. "Maar waarschijnlijk heeft hij de afgelopen maanden, toen het park gesloten was, in alle rust een vast plekje gevonden bij de Rodelbaan. En als de attractie in bedrijf is, wordt hij opgeschrikt door de trillingen."

ZIE OOK: Foto's: Duinrell als eerste grote attractiepark van Nederland weer open