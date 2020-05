Efteling

Zo omzeil je de gigantische virtuele wachtrij voor Efteling-abonnees

Er is een manier om de gigantisch lange virtuele wachtrij voor Efteling-abonnementhouders over te slaan. Abonnees moeten een bezoek aan het attractiepark voortaan vooraf reserveren. Dat zou kunnen vanaf zaterdagmiddag om 16.00 uur, maar het reserveringssysteem bleek niet goed te werken.



Uren na de lancering waren tienduizenden abonnementhouders nog niets opgeschoten. Inmiddels zijn de technische problemen verholpen, maar de bizarre drukte is nog niet afgenomen. Om 01.00 uur stonden nog steeds 42.600 mensen in de virtuele rij op efteling.queue-it.net.





Hacker Jan van Kampen uit Beverwijk ontdekte een methode om de volledige wachtrij te omzeilen. Wie geen zin heeft om te wachten, kan in browser Google Chrome de extensie Tamper Chrome installeren. Welke stappen vervolgens gezet moeten worden, laat Van Kampen zien in een 51 seconden durend filmpje op Twitter. De methode werkt vlekkeloos, zo ontdekte Looopings.



Zwakke plek

De bijbehorende uitleg: "Vang response headers af. Verander die ene code naar 200 en verwijder de queue url." Het resultaat? "Geen wachtrij meer." Niet iedereen zal dit kunnen, realiseert de ICT-specialist zich. "Je moet wel een beetje technisch onderlegd zijn", vertelt hij aan Looopings. Volgens hem treft de Efteling niet veel blaam. "Ze doen hun best. De basis van het systeem is goed, maar er zit een zwakke plek in."



Van Kampen heeft inmiddels een reputatie opgebouwd bij Nederlandse pretparken. Zo wist hij eerder het Boarding Pass-systeem bij de Python te kraken en hackte hij een Efteling-prijsvraag. Ook lukte het hem meermaals om de website van Walibi Holland overhoop te gooien. Daar onderschepte hij bedrijfsgevoelige informatie en veranderde hij de prijs van entreekaarten.



Europa-Park

In de ticketshop van het Duitse attractiepark Europa-Park wordt gebruikgemaakt van een vergelijkbare virtuele wachtrij. Die bleek afgelopen week al eenvoudig te omzeilen, al werkt dat op een andere manier.

