Grote veranderingen op plein voor nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz

De komst van de nieuwe achtbaan Max & Moritz in de Efteling brengt heel wat infrastructurele wijzigingen met zich mee. Het plein voor de attractie heeft de afgelopen weken, toen park gesloten was, een volledig nieuwe indeling gekregen.



De bestrating werd vervangen. Ook zijn er bomen geplant en perkjes aangelegd. Bovendien kwam er een nieuwe looproute naar Fata Morgana. Bezoekers wandelen nu verplicht langs snackrestaurant De Steenbok, waar een groot terras wordt gerealiseerd. De eetgelegenheid krijgt binnenkort een andere naam: Frau Boltes Küche.





Op die manier past het restaurant beter bij het achtergrondverhaal van Max & Moritz. De vertelling gaat over een Duits bergdorpje dat onveilig wordt gemaakt door twee kwajongens. Ter gelegenheid van de aanpassingen heet het Steenbok-plein voortaan Max & Moritz-plein. Een grote lap grond blijft vooralsnog leeg. Mogelijk opent daar later nog een nieuwe horecalocatie.



Oompje Gijs

Het verhaal komt ook terug bij de Holle Bolle Gijs die al sinds 1988 naast De Steenbok te vinden is. Hij is vormgegeven als gapende slaapkop met een nachtjapon en een slaapmuts. Tot nu toe werd het figuur Tiroler Gijs genoemd. Vanaf nu gaat hij door het leven als Oompje Gijs.



De papiervreter krijgt een rol in het verhaal van Max & Moritz, met een nieuw rijmpje op de muur boven hem. De tekst gaat als volgt: "Max en Moritz, pret voor twee, schudden kevers naar benee. In een puntzak van papier, vangen ze elk kriebeldier. De kevers worden uitgezet, onder in ooms veren bed. Oompje Gijs, die arme stakker, blijft van 't gekriebel altijd wakker." Naast de Holle Bolle Gijs verschijnt een muurschildering, waarvan de contouren al zichtbaar zijn.





































