Efteling

Efteling: alle plekken voor abonnementhouders de komende weken vol

Efteling-abonnees die de komende weken naar het attractiepark willen komen maar nog geen reservering op zak hebben, hebben waarschijnlijk pech. Alle tijdsloten voor abonnementhouders zitten tot en met dinsdag 2 juni helemaal vol. Dat bevestigt een woordvoerster van de Efteling aan Looopings.



"Het systeem heeft het zwaar gehad, maar alle plekken zijn vergeven", zegt ze. Daarmee doelt ze op de technische problemen bij het reserveringssysteem. Dat werd zaterdagmiddag om 16.00 uur gelanceerd, maar raakte onmiddellijk overbelast. Om 01.00 uur stonden nog steeds ruim 40.000 mensen in een virtuele wachtrij. Op social media regende het klachten.





Abonnementhouders moeten voortaan een bezoekdag én een tijdvak reserveren. Tot en met 2 juni kan dat dus niet meer. Wanneer starten de reserveringen voor de periode vanaf 3 juni? "We zijn nu aan het bespreken wat we gaan doen, hoe snel we nieuwe tijdsloten opengooien."



Zonder abonnement

Ook bezoekers zonder abonnement hebben naast een entreebewijs voortaan steeds een aparte reservering nodig. Zij kunnen vanaf morgenochtend om 10.00 uur een dag selecteren, ook voor de dagen die al vol zitten voor abonnementhouders. "We hebben voor elke dag een bepaald aantal plekken opengelaten voor reguliere gasten en een bepaald aantal plekken voor abonnees."



Is dat niet oneerlijk voor abonnementhouders die nu achter het net vissen? "Zij krijgen wel altijd voorrang bij het reserveren. Maar het blijft een lastige situatie, waarvan we verwachten dat het op den duur minder heftig wordt. Iedereen wil in deze periode nu heel graag meteen langskomen."



Opgeschaald

Als op sommige dagen niet alle plekken voor dagtickets gebruikt worden, kunnen die alsnog naar abonnementhouders gaan. "Dat is zeker een mogelijkheid. We proberen er een gulden middenweg in te vinden, al kun je het natuurlijk nooit voor iedereen helemaal goed doen." Bovendien kan de capaciteit van het park later nog opgeschaald worden. "We starten op één derde van de gebruikelijke capaciteit. Dat kan in theorie verhoogd worden tot de helft, als alles goed verloopt."



Een ander probleem waar abonnementhouders tegenaan lopen, is dat ze een tijdvak moeten kiezen tussen 09.30 en 13.30 uur. Wie pas later op de dag langs wil komen, kan niet naar de Efteling. "Daar moeten we nog naar kijken", reageert de voorlichtster. "We vangen dergelijke signalen nu op en gaan bekijken hoe we daarop in moeten spelen. Het is natuurlijk een testfase, nog niet alles is volledig doordacht."

