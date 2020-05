Efteling

Video: nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz wordt op volle kracht getest

De Efteling is nog druk bezig met het testen van de nieuwe achtbaan Max & Moritz. Eigenlijk had de dubbele powered coaster al af moeten zijn, maar door de coronacrisis hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. Videobeelden laten zien hoe beide treinen op volle snelheid een rondje maken.



Halverwege maart maakte de trein van Max al wat proefritjes. Nu staat ook de trein van Moritz op de baan. De karretjes zijn nog gevuld met blauwe dummy's. Beide treinen, gedecoreerd als zeepkisten, vertrekken in tegenovergestelde richting. Ze maken steeds twee rondes achter elkaar.





Max & Moritz, gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides, gaat 36 kilometer per uur. Eén volledige trein telt 38 zitplaatsen. Vanwege corona zal de capaciteit echter drastisch verlaagd moeten worden. Omdat de voertuigen worden aangedreven met behulp van elektriciteit, is er geen groot hoogteverschil nodig. De maximale hoogte bedraagt dan ook slechts 6 meter.



Abonnees

De Efteling is dit weekend toegankelijk voor medewerkers, hun inwonenden gezinsleden en verblijfsgasten uit vakantiepark Bosrijk. De openingsdatum van Max & Moritz moet nog bekendgemaakt worden. Wel is al duidelijk dat Efteling-abonnees de attractie straks eerder mogen uitproberen dan het grote publiek.

