Duinrell

Duinrell knipoogt naar verleden met historische auto

In Duinrell is sinds kort een historische auto te vinden: een Fiat Topolino uit 1950. Bezoekers komen de oude wagen tegen in kindergebied Rick's Avonturen Burcht, waar ook een nieuw carport is neergezet. De klassieker staat niet zomaar in het attractiepark. Er schuilt een bijzonder verhaal achter.



De auto is een knipoog naar de Tulpenrallye, de oudste autorally van Nederland. De race werd voor het eerst georganiseerd in 1949. In 1953 werd de vijfde editie gewonnen door graaf Hugo van Zuylen van Nijevelt, de oprichter van Duinrell en de vader van de huidige directeur Philip van Zuylen van Nijevelt. Hij was de eerste Nederlander die de Tulpenrallye won.





De auto die nu in het park staat, wordt gepresenteerd als de wagen van mascotte Rick de Kikker. "Hij is opgeknapt en gedecoreerd in het thema van de Tulpenrallye", laat Duinrell weten. Omdat de Duinrell-baas de overwinning destijds op zijn naam schreef met startnummer 53, komt dat nummer meerdere keren terug.













