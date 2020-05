Efteling

Reserveringssysteem Efteling is drama: ruim 44.000 mensen in de rij, website kapot

De Efteling stelt het geduld van abonnementhouders zwaar op de proef. Een nieuw systeem waarmee een bezoek vooraf gereserveerd moet worden, blijkt allesbehalve vlekkeloos te werken. Abonnees zouden vanaf vandaag online een bezoekdatum kunnen vastleggen. Dat gaat erg moeizaam.



Vanwege de verlaagde capaciteit van het park is het online registreren van een dag en een tijdslot voortaan verplicht. Reguliere bezoekers kunnen dat vanaf maandag doen. Het was de bedoeling dat abonnementhouders zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur een voorsprong zouden krijgen.





Inmiddels is het ruim vier uur later en staan bijna 45.000 mensen in een digitale wachtrij, die niet vooruitgaat. De laatste update dateert van 17.12 uur. Toen liet de Efteling weten: "De wachtrij is even gepauzeerd, sorry! We hebben een technisch probleem en zijn nu hard aan het werk om dit op te lossen."



Niet gek

Sindsdien heeft de Efteling online niet meer van zich laten horen. Een woordvoerster vertelt aan Looopings dat men de situatie "heel vervelend" vindt. "Het is een nieuw systeem dat we supersnel in elkaar hebben moeten zetten, dus het is niet zo gek dat het niet perfect loopt", zo luidt haar redenering.



De voorlichtster ziet de grote populariteit ook als een soort compliment. "Het maakt ons wel trots dat de abonnementhouders ons zo gemist hebben dat ze direct een plekje willen reserveren." De Efteling telt vele tienduizenden abonnees.



Inschattingsfout

Maar zou een groot bedrijf als de Efteling niet gewoon in staat moeten zijn om een systeem af te leveren dat werkt? "Misschien is er een inschattingsfout gemaakt, dat weet ik niet. Onze ict-afdeling is in ieder geval met man en macht aan het werk om de problemen te verhelpen."





