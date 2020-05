Duinrell

Man rijdt slang aan tijdens ritje in Rodelbaan Duinrell

Een 19-jarige bezoeker van Duinrell zal een ritje in de bekende Rodelbaan voorlopig niet vergeten. Hij reed vanmiddag tijdens het rodelen een wilde slang aan. "We hebben de dierenambulance erbij gehaald", vertelt een woordvoerster van het Wassenaarse attractiepark aan Looopings.



Vervolgens werd ontdekt dat het ging om een westelijke stierslang, die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt. Het dier eet knaagdieren, vogels en eieren. "Het beest zat in de aanvalshouding en was hevig aan het sissen", zegt een ooggetuige. Volgens de voorlichtster is het dier echter niet gevaarlijk voor mensen.





De slangensoort werd de afgelopen jaren vaker gespot in het duingebied, maar nog nooit bij de attractie in Duinrell. "Dit heb ik hier in veertien jaar nog nooit meegemaakt", vertelt een medewerker van de Rodelbaan in gesprek met Looopings. Hij schakelde de noodstop in nadat een bezoeker hem over de slang vertelde. Vervolgens werd de attractie ontruimd.



Losgelaten

Duinrell was de afgelopen weken gesloten voor publiek vanwege het coronavirus. Vandaag ging het park weer open. "Waarschijnlijk is hij actief geworden doordat er plotseling weer geluiden waren", aldus de woordvoerster. De slang is niet meegenomen door de dierenambulance, maar losgelaten in de duinen.





