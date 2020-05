Efteling

Op meer plekken online eten bestellen in de Efteling

De Efteling maakt het online bestellen van eten op meer plekken mogelijk. Na een succesvolle proef bij snackrestaurant De Hongerige Machinist wordt het systeem voortaan ook gebruikt bij restaurant de Smulpaap, gelegen op het Anton Pieckplein.



Bezoekers kunnen eten en drinken selecteren en afrekenen met behulp van de Efteling-app. Vervolgens kiezen gebruikers een tijdstip waarop ze de bestelling willen afhalen. Dat kan bij een aparte balie. Het assortiment van de Smulpaap bestaat uit snacks, friet en frisdrank.





De digitale bestelmogelijkheid is een welkome toevoeging nu direct contact vanwege corona tot een minimum beperkt moet worden. In de rij staan voor eten hoeft dankzij de app niet meer.



Gefaseerd

Het is de bedoeling om het concept de komende periode op meer plekken in de Efteling in te voeren. "We hopen dit binnenkort gefaseerd te kunnen doen", laat het park weten.



Voorlopig is het alleen mogelijk om eten af te halen in de Efteling: er vindt geen tafelbediening plaats. Medewerkers bevinden zich achter plexiglas. Het aanbod is op sommige plekken aangepast om aan alle richtlijnen te kunnen voldoen.

