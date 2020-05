Nieuws

Franse pretparken zijn klaar met sluiting: 'Ons geduld raakt op'

Franse pretparken eisen opheldering van de regering. Terwijl in veel andere Europese landen de attractieparken langzaam maar zeker weer opengaan, verkeert de pretparksector in Frankrijk nog in totale onzekerheid over de toekomst. "We hebben snel perspectief nodig", klaagt voorzitter Arnaud Bennet van branchevereniging SNELAC.



SNELAC staat voor Syndicat National des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels. Bij de vereniging zijn grote trekpleisters als Disneyland Paris, Parc Astérix, Puy du Fou, Nigloland, Walibi Rhône-Alpes, Walygator, Bagatelle en Le Pal aangesloten.





Voorzitter Bennet is absoluut niet te spreken over de Franse premier Edouard Philippe, die tot nu toe weigert om een openingsdatum te noemen. "Hij schaart pretparken onder grote bijeenkomsten en festivals. Dat illustreert de totale onwetendheid bij de overheid. Ze snappen niets van onze branche."



Slaat nergens op

Sommige dierentuinen in Frankrijk hebben wel toestemming gekregen om open te gaan. "Het slaat nergens op. Wij werken op dezelfde manier: ook wij kunnen bezoekersstromen in goede banen leiden en maatregelen nemen." Het wordt tijd dat de autoriteiten dat ook inzien, zegt Bennet.



"Het duurt twee tot drie weken om een pretpark opnieuw op te starten. Ons geduld raakt op. Er wordt gespeeld met bedrijven die op het randje van een faillissement staan. Als dit zo doorgaat, heeft de regering straks heel wat faillissementen op haar geweten."

