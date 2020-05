Duinrell

Verloren gewaande tekening opgedoken: Efteling ontwierp attractie voor Duinrell

De Efteling blijkt tientallen jaren geleden een kleinschalige attractie ontworpen te hebben voor Duinrell. Toenmalig Efteling-ontwerper Ton van de Ven is halverwege de jaren tachtig ingeschakeld om een toevoeging te bedenken voor het Wassenaarse pretpark. Dat werd een interactieve wensbron met een grote kikker.



Het ontwerp is in 1986 overhandigd aan Duinrell als relatiegeschenk, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het park. De wensbron werd echter nooit in deze vorm gerealiseerd en de bewuste tekening verdween in de archieven. Nu komt het concept plotseling weer boven water. Een fan blijkt het originele ontwerp in handen te hebben.





"De tekening van Ton van de Ven, op A3-formaat, zat in een doos met oude spullen die ik via Marktplaats op de kop heb getikt", vertelt Duinrell-verzamelaar Ronald Damen (37) aan Looopings. Hij runt zelf een Facebook-groep met historisch Duinrell-materiaal. "Na wat speurwerk ontdekte ik wat de oorsprong is. Ik denk dat maar weinig mensen dit verhaal kennen."



Problemen

In een oud artikel wordt het concept beschreven. "Een en ander zal worden uitgevoerd in Duinrell-stijl en wij proberen de wensbron nog klaar te hebben voordat het eigenlijke seizoen begint", staat daarin. Men hield toen al een slag om de arm. "Maar er zullen best wel wat technische problemen om de hoek komen kijken, want zo eenvoudig is dat niet."



Duinrell leek destijds in ieder geval enthousiast over het idee. "Het wordt in elk geval een mooie attractie om naar te kijken. Een nieuwe attractie, die geld moet opbrengen voor een goed doel! Wat kan men zich beter voorstellen!"



Droomvlucht

Ton van de Ven is de grote man achter iconische Efteling-attracties als Fata Morgana, Droomvlucht en Villa Volta. Hij overleed in 2015.









