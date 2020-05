Madurodam

Directeur Madurodam stapt over naar Feyenoord

Madurodam moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Joris van Dijk legt op 30 juni zijn functie neer. Per 1 juli is hij de nieuwe commercieel directeur van de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord. Dat heeft het Haagse attractiepark bekendgemaakt.



Van Dijk geeft sinds september 2010 leiding aan Madurodam. "Hij geldt als de drijvende kracht achter de transformatie van de traditionele miniatuurstad naar het huidige, eigentijdse themapark", staat in een persbericht. "Dit resulteerde in groei in omzet, winst en gasttevredenheid."





In 2011 en 2012 was Madurodam een half jaar dicht voor een grootschalige renovatie, waarbij een hoop interactiviteit is toegevoegd. Verder investeerde het park het afgelopen decennium in een groot aantal overdekte attracties, gebaseerd op historische Nederlandse verhalen.



Bestemmingsplan

In juni moet de nieuwe attractie The Flying Dutchman opengaan. Er liggen nog een hoop toekomstplannen klaar. Vorig jaar keurde de Haagse gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan van Madurodam goed. Dat heeft de weg vrijgemaakt voor een uitbreiding van het park.



Pieter Duisenberg, bestuursvoorzitter van aandeelhouder Stichting Madurodam, zegt met plezier en trots terug te kijken op de samenwerking met Van Dijk. "Dankzij zijn visie en daadkracht is Madurodam weer op de kaart gezet als een eigentijdse bestemming voor een dagje uit. De oorspronkelijke miniatuurstad is uitgegroeid tot een interactief attractiepark."

