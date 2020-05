Duinrell

Foto's: Duinrell als eerste grote attractiepark van Nederland weer open

Duinrell is het eerste grote attractiepark van Nederland dat weer geopend is voor publiek. De poorten van het Wassenaarse pretpark werden vanochtend om 10.00 uur geopend, na een sluiting van ruim twee maanden. Het was erg rustig: een handjevol bezoekers kreeg de kans om alle nieuwe coronamaatregelen te testen.



Een dagje Duinrell ziet er anders uit dan voorheen. Zo staan er nu tientallen informatieborden in het park die de richtlijnen met betrekking tot hygiëne en afstand duidelijk maken. Stippen en strepen op de grond geven aan waar bezoekers moeten wachten. Terrassen zijn afgesloten.





Bij binnenkomst worden flesjes met ontsmettingsmiddel uitgedeeld. Het controleren van veiligheidsbeugels gebeurt nu met een speciale haak. Elk half uur worden de gondels van de attracties grondig gereinigd door het personeel. Opvallend genoeg was slechts één toiletblok geopend.



Stoeltjes verwijderd

Alle bezoekers moeten minimaal anderhalve meter afstand houden van personen die niet tot hun huishouden behoren. Daarom zijn bij verschillende attracties zitplaatsen afgesloten. Bij zweefmolen Aqua Swing werd zelfs een groot deel van de stoeltjes verwijderd. De ingang van vliegtuigmolen Wild Wings is verplaatst.



De wachtrij van achtbaan Falcon is voorzien van doorzichtige platen. In de trein van de rollercoaster, die bestaat uit twee rijen van vier personen, past maar één gezelschap. Wie geen inwonende gezinsleden bij zich heeft, maakt de rit dan ook helemaal alleen. De wachttijd kan daardoor behoorlijk oplopen.



Douches

Live-entertainment ontbreekt voorlopig. De twee computergestuurde voorstellingen Play Kwek Show en Kwakus Kwebbel Show kunnen wel doorgaan, al is een deel van de zitplaatsen niet in gebruik. Het Tikibad is ook weer open, maar zonder kluisjes en zonder douches.



Hoewel iedereen tickets kan kopen voor de komende dagen, spreekt het park zelf nog over een test. Duinrell wil vier dagen lang de puntjes op de i zetten, zodat op woensdag 20 mei alles helemaal naar wens werkt.





























































































