Efteling-medewerkers houden zich niet aan coronaregels: 'Grote zorgen'

Het Efteling-management maakt zich "grote zorgen" over het gedrag van medewerkers. Een speciale testdag voor de coronamaatregelen in het attractiepark is afgelopen woensdag niet goed verlopen. Veel personeelsleden bleken zich niet aan de procedures te houden.



In het park gelden nu strikte regels met betrekking tot hygiƫne en afstand, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Woensdag werden de maatregelen getest met een groep werknemers, die voor de gelegenheid fungeerden als bezoekers. Dat liep echter niet op rolletjes.





Men zegt "veel geleerd te hebben" van de eerste testdag. "Met name van het gedrag bij medewerkers", staat in een interne memo, die Looopings in handen kreeg. "Dit brengt toch wel grote zorgen met zich mee." Wat ging er mis? "Zo werden instructies van medewerkers niet opgevolgd door de 'gastmedewerkers', werd er achter de schermen gelopen en niet voldoende afstand van elkaar gehouden."



Cruciaal

Kortom: het personeel had lak aan de regels van het RIVM. "We begrijpen dat eenieder erg blij is om zijn of haar collega weer te zien, maar de rol van medewerkers is in dit coronaproces wel cruciaal." Het management baalt. "We hebben met elkaar gewerkt aan een veilige bedrijfsvoering en doen dit nog steeds."



De Efteling is niet gediend van de misdragingen. "Medewerkers gaan in het vervolg dan ook aangesproken worden op hun gedrag", staat in het bericht. "Om te zorgen dat dit aankomend weekend beter gaat, wordt de briefing strenger en willen we wijzen op ieders verantwoordelijkheid. We zijn geen politie en hopen op de medewerking van iedere individuele collega!"



Best tevreden

Een voorlichtster nuanceert de personeelsmemo. "Wij waren eigenlijk best tevreden over de maatregelen", laat ze desgevraagd weten. "Alleen we moeten allemaal gewoon wennen aan de nieuwe werkwijze. En daar mogen we elkaar dan best op aanspreken. Het is niet voor niets een test." Ze benadrukt dat de Efteling "heel zorgvuldig" te werk gaat.



Vandaag is er opnieuw getest. Ook op zaterdag en zondag vinden testdagen plaats. Dan zijn naast medewerkers ook hun inwonende gezinsleden en verblijfsgasten van vakantiepark Bosrijk welkom. Zij mogen niet filmen en niet fotograferen, meldt een andere woordvoerder.



Beeldmateriaal

"We verzoeken iedereen die deelneemt aan de testdagen om geen beeldmateriaal te maken", zegt hij. Als beelden gepubliceerd worden van medewerkers die de regels niet naleven, kan dat desastreus uitpakken voor het oordeel van de veiligheidsregio. Die beslist of de Efteling op 20 mei daadwerkelijk open mag voor het grote publiek.



Efteling-directeur Fons Jurgens heeft ondanks de verbeterpunten een rotsvast vertrouwen in een goede afloop. "We weten als geen ander hoe gasten zich bewegen in ons park en hoe we groepen kunnen spreiden", liet hij optekenen. "De kennis die wij hierover hebben opgedaan in de afgelopen 68 jaar zetten we nu, meer dan ooit, in." In een persbericht wordt ook het personeel geroemd. "De medewerkers, die continu getraind worden en gewend zijn om gasten een veilige dag vol mooie herinneringen te bezorgen, helpen hierbij."

