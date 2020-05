Efteling

Coronatijd: meer Efteling-attracties niet toegankelijk voor mindervaliden

Verschillende attracties in de Efteling zijn tijdens de coronacrisis niet toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Gasten die begeleiding nodig hebben bij het betreden en verlaten van attracties, konden sowieso al niet in Droomvlucht, Villa Volta, Polka Marina en de Monorail bij het Volk van Laaf.



Daar komen nu De Vliegende Hollander, Fata Morgana, de Gondoletta en de Piraña bij. Ook wanneer mindervaliden een eigen begeleider meenemen, zijn deze attracties niet beschikbaar. Daarnaast wordt de interactieve virtualreality-beleving bij Droomvlucht tot nader order niet gebruikt.





ZIE OOK: Efteling: zo werkt het reserveren voor abonnementhouders



Verder geldt bij een groot aantal andere attracties dat Efteling-personeel niet meer mag helpen bij het in- en uitstappen. Dat schrijven de hygiënemaatregelen voor. Bezoekers met een lichamelijke beperking "kunnen momenteel alléén geholpen worden door hun eigen begeleider en dus niet door een van onze medewerkers", laat het park weten.



Zonder hulp

Die regel heeft betrekking op Symbolica, de Python, Joris en de Draak, Baron 1898, Vogel Rok, de Halve Maen, Carnaval Festival, Monsieur Cannibale, De Oude Tufferbaan, de Stoomcarrousel en het Kinderspoor. Bij deze attracties moeten rolstoelers dus in staat zijn om zonder hulp van Efteling-personeel in en uit te stappen.



De entreeprijs voor bezoekers met een beperking daalt vooralsnog niet. Zij betalen hetzelfde bedrag als andere gasten bij het bestellen van online tickets. Het tarief varieert tussen 36 en 43 euro, afhankelijk van de periode waarin het bezoek plaatsvindt. De Efteling gaat op 20 mei weer open na een sluiting van ruim twee maanden.

ZIE OOK: Veel onduidelijkheid: mogen vrienden straks samen naar een pretpark?