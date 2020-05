Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen stopt met theatershows: straatacts gaan door

De theatervoorstellingen van Attractiepark Slagharen gaan in ieder geval tot 1 juli niet door. Dat bevestigt een woordvoerster van het pretpark aan Looopings. Eerder dit jaar kondigde het park nog een vernieuwd entertainmentprogramma aan, met onder andere een nieuwe Western Circus Show.



De shows in The Music Hall, de Sitting Bull Saloon en het American Circus Theater worden de komende tijd echter geschrapt, als onderdeel van de coronamaatregelen. Daarvoor in de plaats komen live-acts in de openlucht, aldus de voorlichtster.





ZIE OOK: Attractiepark Slagharen vernieuwt entertainmentaanbod in 2020



"In mei en juni is er straatentertainment aanwezig", vertelt ze. "Onze wasberen Randy en Rosie, de Red Bandits en diverse andere karakters brengen de gasten een bezoek. Niet alleen in het attractiepark, maar ook in het vakantiepark." Het definitieve programma wordt binnenkort bekendgemaakt.



Aanpassingen

Attractiepark Slagharen is vanaf zaterdag 30 mei weer geopend, met verschillende aanpassingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op 29 mei kunnen verblijfsgasten al blijven slapen. Eigenlijk had het seizoen eind maart moeten beginnen.

ZIE OOK: Attractiepark Slagharen presenteert dit jaar sexy illusionistenact